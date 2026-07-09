Появились фото СБУшника, которого арестовали за убийство киллерши из Монако
В деле об убийстве Анастасии Березовской появились новые детали. В сети опубликовано изображение человека, которого называют одним из подозреваемых в причастности к её гибели. Речь идёт о Виталии Жиковиче. Кадры опубликовал блогер Анатолий Шарий.
Кадры с подозреваемым. Фото © Telegram/ Анатолий Шарий
По распространяемым данным, он ранее был связан с украинскими силовыми структурами, включая СБУ, спецподразделения МВД и «Правый сектор»*. Официальные обстоятельства и роль каждого из фигурантов устанавливает следствие.
Ранее сегодня Печерский районный суд Киева арестовал Жиковича. Также по этому делу был арестован сотрудник ГУР Минобороны Украины Владислав Реут.
Ранее «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей рассказало, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, обнаружили в окрестностях Киева. Позже офис генпрокурора подтвердил эти данные. По его информации, по делу об убийстве женщины задержаны двое — сотрудник главного управления разведки страны и человек, ранее работавший в правоохранительных органах.
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*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Обложка © Telegram/ Анатолий Шарий