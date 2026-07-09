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9 июля, 13:12

Появились фото СБУшника, которого арестовали за убийство киллерши из Монако

В деле об убийстве Анастасии Березовской появились новые детали. В сети опубликовано изображение человека, которого называют одним из подозреваемых в причастности к её гибели. Речь идёт о Виталии Жиковиче. Кадры опубликовал блогер Анатолий Шарий.

Кадры с подозреваемым. Фото © Telegram/ Анатолий Шарий

Кадры с подозреваемым. Фото © Telegram/ Анатолий Шарий

По распространяемым данным, он ранее был связан с украинскими силовыми структурами, включая СБУ, спецподразделения МВД и «Правый сектор»*. Официальные обстоятельства и роль каждого из фигурантов устанавливает следствие.

Ранее сегодня Печерский районный суд Киева арестовал Жиковича. Также по этому делу был арестован сотрудник ГУР Минобороны Украины Владислав Реут.

Подозреваемый в убийстве Березовской заявил, что действовал по принуждению
Подозреваемый в убийстве Березовской заявил, что действовал по принуждению

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей рассказало, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, обнаружили в окрестностях Киева. Позже офис генпрокурора подтвердил эти данные. По его информации, по делу об убийстве женщины задержаны двое — сотрудник главного управления разведки страны и человек, ранее работавший в правоохранительных органах.

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*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Обложка © Telegram/ Анатолий Шарий

Полина Никифорова
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