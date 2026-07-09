Печерский районный суд Киева арестовал Виталия Жиковича — второго фигуранта дела об убийстве Анастасии Березовской, которая ранее совершила покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В Киеве суд арестовал второго подозреваемого в убийстве киллерши из Монако. Видео © Telegram / Политика страны

Фигуранта отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы. По данным СМИ, Живкович является экс-полицейским, а также бывшим или даже действующим сотрудником СБУ.

Также по этому делу сегодня был арестован сотрудник ГУР Минобороны Украины Владислав Реут.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей рассказало, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, обнаружили в окрестностях Киева. Позже офис генпрокурора подтвердил эти данные. По его информации, по делу об убийстве женщины задержаны двое — сотрудник главного управления разведки страны и человек, ранее работавший в правоохранительных органах.

Напомним, 29 июня у жилого дома в Монако взорвался рюкзак с взрывчаткой. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. Life.ru публиковал последнее видео с Березовской, после этого живой её уже никто не видел.