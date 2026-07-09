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Регион
9 июля, 16:05

Смерчи в Москве отменяются — синоптики дали точный прогноз на пятницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Minerva Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Minerva Studio

В Москве в ближайшую пятницу не ожидается условий для возникновения смерчей. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости».

Эксперт пояснила физическую природу этого опасного атмосферного явления. По её словам, вихри формируются лишь при вторжении резко контрастного холодного фронта в разгар сильной жары. В настоящий момент метеорологи не фиксируют подобных процессов в столичном регионе.

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Напомним, ранее стало известно, что эксперты не исключают появления в центральной части России разрушительных смерчей, подобные недавнему уральскому. Метеоролог Александр Шувалов связывает эту тенденцию с процессами глобального потепления. Если динамика сохранится, страна рискует столкнуться с вихрями более высоких категорий по шкале Фудзиты.

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Юлия Сафиулина
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