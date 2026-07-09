Глава Fire Point счёл перемирие худшим сценарием, потому что об Украине забудут

Глава компании-производителя дронов и ракет Fire Point Денис Штилерман назвал перемирие наихудшим сценарием для Киева, потому что тогда об Украине забудут.

«Если будет перемирие, к большому сожалению, это самый плохой сценарий для нашего государства... Перемирие может быть очень большим подарком для России... Любое перемирие — и о нас очень быстро забудут», — заявил он в интервью.

В случае перемирия, считает Штилерман, с Украины утекут люди и инвестиции: «Здесь не будет денег. Откроются границы, уедут все мужчины».

А накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не устанавливает временных рамок для завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что определить конкретную дату для достижения соглашения невозможно из-за большого количества факторов.