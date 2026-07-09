Новак поручил усилить контроль за топливом в регионах северного завоза

Власти должны уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания в правительстве. По его словам, сложившаяся ситуация на внутреннем рынке требует оперативных решений, особенно для удалённых территорий.

«Александр Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти», — говорится в сообщении кабмина.

Вице-премьер подчеркнул, что такие субъекты имеют особые транспортные и инфраструктурные условия, которые необходимо учитывать при организации поставок ресурсов.

«В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки», — заявил Новак.

По итогам совещания поручено усилить контроль за обеспечением удалённых территорий необходимыми запасами топлива.

Ранее Александр Новак заявлял, что Россия начнёт импорт нефтепродуктов в июле. Также будут наращиваться дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса.