Легендарный судья Коллина вступился за арбитров на ЧМ после критики Египта

Судьи на чемпионате мира 2026 года работают независимо и не поддаются никакому давлению извне — так в Международной федерации футбола ответили на обвинения сборной Египта в необъективности арбитра Франсуа Летексье. Слова главы судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины были опубликованы на сайте организации.

«Никто не может утверждать, что на судейство ФИФА может влиять кто-либо, даже президент ФИФА. Он всегда демонстрировал полную поддержку команды судей ФИФА, доверяя нам работать полностью независимо», — сказал он.

Арбитры, подчёркивает Коллина, точно так же, как игроки и наставники команд, нацелены на минимизацию ошибок и поиск оптимальных решений в каждой конкретной ситуации. Он признаёт, что эмоциональные дискуссии по поводу неоднозначных эпизодов неразрывно связаны с природой футбола. Однако, по его твёрдому убеждению, переход конструктивной критики в голословные и агрессивные выпады в адрес судейской бригады пересекает все допустимые границы.

Глава комитета добавил, что в федерации в целом удовлетворены качеством судейства на турнире. При этом он признал, что при плотном графике и большом числе матчей ошибки всё же случаются.

Напомним, египтяне уступили Аргентине в 1/8 финала чемпионата мира — этот матч, состоявшийся 7 июля в Атланте, стал для них последним на турнире. Однако сразу после финального свистка игроки сборной Египта обрушились с критикой на судью. Они заявили, что французский арбитр Летексье работал необъективно. Египетская федерация футбола уже направила официальную жалобу в ФИФА. Также наставник египетской сборной Хоссам Хассан лично обвинил в поражении организаторов чемпионата мира. Он заявил, что турнир превратился в маркетинговый проект, и намекнул, что ФИФА не хотела вылета Лионеля Месси. Специалист назвал исход встречи несправедливым.