Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на западе Чехии

В Чехии произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ), подземные толчки были зафиксированы сегодня в 16:00 по всемирному координированному времени (19:00 по московскому).

Эпицентр находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3811 человек, пострадали 16 740, более 17 тысяч лишились жилья. Полностью разрушены 190 зданий, повреждены 856. Спасатели вывели из-под завалов более 6,4 тысячи человек.