Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 16:43

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на западе Чехии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

В Чехии произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ), подземные толчки были зафиксированы сегодня в 16:00 по всемирному координированному времени (19:00 по московскому).

Эпицентр находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6

Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3811 человек, пострадали 16 740, более 17 тысяч лишились жилья. Полностью разрушены 190 зданий, повреждены 856. Спасатели вывели из-под завалов более 6,4 тысячи человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Чехия
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar