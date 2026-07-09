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9 июля, 17:04

Президент Мозамбика подтвердил участие в саммите Россия — Африка

Обложка © ТАСС / ESTELA SILVA

Обложка © ТАСС / ESTELA SILVA

Президент Мозамбика Даниэль Шапу принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в саммите Россия — Африка, который пройдёт в Москве в конце октября. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.

«Мы признательны президенту Шапу за то, что он принял приглашение президента Путина и будет участвовать в третьем саммите Россия — Африка в конце октября в Москве», — сказал министр.

Предстоящая встреча станет третьим саммитом Россия — Африка. Мероприятие объединит представителей России и африканских государств для обсуждения сотрудничества.

Лавров: Россия больше не верит Западу в желании мирных переговоров по Украине
Лавров: Россия больше не верит Западу в желании мирных переговоров по Украине

Ранее Лавров заявлял, что украинских наёмников используют в терактах в Африке. Москва подчёркивает, что дестабилизирующие факторы, исходящие от Киева, выходят далеко за пределы восточноевропейского региона, создавая дополнительные риски для безопасности в других частях мира.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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