Президент Мозамбика Даниэль Шапу принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в саммите Россия — Африка, который пройдёт в Москве в конце октября. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.

«Мы признательны президенту Шапу за то, что он принял приглашение президента Путина и будет участвовать в третьем саммите Россия — Африка в конце октября в Москве», — сказал министр.

Предстоящая встреча станет третьим саммитом Россия — Африка. Мероприятие объединит представителей России и африканских государств для обсуждения сотрудничества.

Ранее Лавров заявлял, что украинских наёмников используют в терактах в Африке. Москва подчёркивает, что дестабилизирующие факторы, исходящие от Киева, выходят далеко за пределы восточноевропейского региона, создавая дополнительные риски для безопасности в других частях мира.