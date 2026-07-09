Украинских наёмников используют в терактах в Африке, заявил Лавров
В ходе визита в Мозамбик глава российского МИД Сергей Лавров поднял тревожную тему безопасности на африканском континенте. На встрече со своей коллегой Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш министр обсудил наиболее острые региональные конфликты, включая напряженную обстановку в Сахаро-Сахельской зоне и противостояние между ДР Конго и Руандой.
Российская сторона неизменно настаивает на том, что любые споры должны решаться исключительно за столом переговоров. Однако, по словам Лаврова, дипломатические усилия осложняются сохраняющейся террористической угрозой. Более того, министр обратил внимание на новый опасный тренд: в нападениях, которые совершают боевики в Африке, всё чаще фиксируется участие украинских наёмников.
Таким образом, Москва подчёркивает, что дестабилизирующие факторы, исходящие от Киева, выходят далеко за пределы восточноевропейского региона, создавая дополнительные риски для безопасности в других частях мира.
А в конце апреля радикалы из Азавада начали масштабное наступление на Мали. Боевики планировали одновременный удар по четырём населённым пунктам. Президент республики Ассими Гоита выступил с обращением к нации, заверив, что власти контролируют обстановку. Глава государства высоко оценил вклад России в обеспечение региональной безопасности. Правительственные войска Мали смогли выбить исламистов из важной базы в городе Бурем. Сейчас начались задержания причастных к террористическим атакам в конце апреля.
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