В ходе визита в Мозамбик глава российского МИД Сергей Лавров поднял тревожную тему безопасности на африканском континенте. На встрече со своей коллегой Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш министр обсудил наиболее острые региональные конфликты, включая напряженную обстановку в Сахаро-Сахельской зоне и противостояние между ДР Конго и Руандой.

Российская сторона неизменно настаивает на том, что любые споры должны решаться исключительно за столом переговоров. Однако, по словам Лаврова, дипломатические усилия осложняются сохраняющейся террористической угрозой. Более того, министр обратил внимание на новый опасный тренд: в нападениях, которые совершают боевики в Африке, всё чаще фиксируется участие украинских наёмников.

Таким образом, Москва подчёркивает, что дестабилизирующие факторы, исходящие от Киева, выходят далеко за пределы восточноевропейского региона, создавая дополнительные риски для безопасности в других частях мира.