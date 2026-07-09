Продюсер сериалов «Зло» и «Варяг» Филимонов умер в 62 года

Креативный продюсер РЕН ТВ и руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов умер 9 июля. Ему был 62 год. Об этом сообщает телеканал.

Коллеги называют его одним из ключевых специалистов отечественного телепроизводства. За годы работы он участвовал в создании множества сериалов и фильмов, которые получили широкую известность у зрителей.

«Мы потеряли не просто коллегу. Володя был настоящим другом, с которым мы проработали бок о бок 25 лет. Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А ещё он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантом», — заявил генеральный директор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Филимонова вспоминают не только как опытного продюсера, но и как человека с редкими личными качествами. Коллеги отмечают, что Филимонов умел видеть перспективу в новых проектах, собирать сильные команды и сочетать профессионализм с человеческим отношением. Его уход стал большой потерей для российского телевидения и киноиндустрии.

Владимир Филимонов родился 29 ноября 1963 года. За свою карьеру он работал на телевидении, в театре и участвовал в создании проектов на разных площадках, включая НТВ и РЕН ТВ.

Среди его работ — сериалы и фильмы «Зло», «Операция Неман», «Банда ЗИГ ЗАГ», «Варяг», «Отцы», «Беглец», «Крутые меры», а также проекты «СМЕРШ», «Операция Карпаты», «Разящий луч», «Дорогой Вилли» и другие.

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