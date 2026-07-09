Сборная США отдаст половину призовых за ЧМ-2026 женской команде

Мужская сборная США по футболу отдаст половину призовых за чемпионат мира — 2026 женской национальной команде страны, пишет ESPN.

Американская команда заработала $16 млн за выступление на домашнем мировом первенстве. Однако половина суммы будет направлена футболисткам женской команды США. Согласно договорённости, заключённой Федерацией футбола США с обеими национальными сборными, призовые за международные турниры распределяются между мужчинами и женщинами в равных долях.

После выхода в плей-офф ЧМ-2026 мужская команда США получила крупную выплату от ФИФА. Из неё около $6,4 млн должны достаться игрокам мужской сборной, столько же получит женская команда. Оставшаяся часть средств будет у федерации.

Система общего распределения призовых появилась после многолетнего конфликта женской сборной США с футбольными властями страны. Игроки команды долгое время добивались равных условий оплаты и в итоге в 2022 году заключили соглашение о равенстве выплат.

Мужская сборная США завершила выступление на чемпионате мира — 2026 в 1/8 финала, уступив Бельгии со счётом 1:4. Несмотря на поражение, команда принесла федерации значительный доход за успешное выступление на турнире.