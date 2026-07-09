Принц Гарри лихорадочно ищет охрану, чтобы привезти Меган и детей к Карлу III

Принц Гарри предпринимает лихорадочные попытки организовать приезд жены и детей в Лондон ради встречи с королём Карлом III. Об этом пишет Daily Express, не раскрывая источников информации.

По данным издания, младший сын монарха настроен решительно и намерен добиться этого свидания во что бы то ни стало. О высокой вероятности такой встречи свидетельствуют и другие утечки. Газета Daily Mirror, в свою очередь, сообщила, что король поручил своим советникам отыскать в плотном графике время для общения с Арчи и Лилибет Дианой. Источники издания утверждают, что Карл III преисполнен надежды и не упустит шанса провести время с семьёй сына.

Напомним, что принц Гарри принял решение отправиться в Великобританию без семьи. Изначально предполагалось, что впервые за 4 года на родину с благотворительной миссией прилетит вся семья: супруга Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет. Поездка тщательно готовилась на протяжении двух недель, однако в последний момент планы пришлось полностью пересмотреть. Буквально за несколько суток до вылета, младшего сына Карла III уведомили, что ни ему, ни его близким не будет предоставлена государственная полицейская охрана. Британские власти потребовали, чтобы принц самостоятельно позаботился о частной безопасности.