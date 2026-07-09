Opta: На ЧМ чаще выигрывают команды, бьющие пенальти вторыми

Все четыре серии пенальти на ЧМ-2026 выиграли команды, которые били вторыми. Новая статистика Opta снова поставила под сомнение старое футбольное убеждение: якобы первый удар даёт психологическое преимущество.

Долгое время считалось, что команда, начинающая серию, может сразу создать давление на соперника. Но на нынешнем турнире эта логика пока не работает. После победы Швейцарии над Колумбией в 1/8 финала тренд стал ещё заметнее.

По данным Opta, 13 из последних 15 серий пенальти на чемпионатах мира выиграли команды, которые подходили к точке вторыми. Исключениями за этот период стали две серии на ЧМ-2022: Марокко против Испании и Хорватия против Бразилии.

При этом на длинной дистанции картина не такая однозначная. До старта ЧМ-2026 команды, бившие вторыми, выиграли 18 из 35 серий на мировых первенствах. С учётом нынешнего турнира показатель вырос до 22 побед в 39 случаях — это 56,4%.

В других турнирах явного преимущества тоже не видно. На чемпионатах Европы команды, бившие вторыми, выиграли 12 из 25 серий. В Кубке английской лиги с сезона-2013/14 результат почти идеально равный: 104 победы у «вторых» в 207 сериях.

Зато первый промах в серии действительно может ломать сценарий. В семи из последних 15 серий на чемпионатах мира команда, начинавшая первой, не забивала стартовый удар. Каждый раз после этого побеждал соперник.

Вывод Opta скорее осторожный: порядок ударов может влиять на нервы и ощущение давления, но сам по себе не решает исход. Куда важнее качество исполнителей, вратарь и способность забивать в момент, когда цена ошибки становится максимальной.

Ранее Life.ru сообщал, что Лионель Месси не забил второй пенальти на ЧМ-2026 и установил два антирекорда. Этот промах стал историческим в негативном смысле. Месси стал первым игроком, не забившим два одиннадцатиметровых на одном мундиале.