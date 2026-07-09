Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 18:00

ПВО за день уничтожила 152 украинских БПЛА над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

В четверг, 9 июля, за 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 152 украинских дрона самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По прицелом оказались несколько регионов: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тверская и Тульская области, а также Подмосковье, Крым и акватория Азовского моря.

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР, пострадали две женщины
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР, пострадали две женщины

Ранее в белгородском Шебекине мужчина получил ранение в результате атаки вражеского дрона. Инцидент произошёл на одной из городских парковок, где сдетонировал беспилотник. Пострадавший самостоятельно добрался до местной центральной районной больницы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar