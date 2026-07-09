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9 июля, 19:12

Городские службы Москвы перевели в усиленный режим из-за циклона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Столичные службы перешли на усиленный режим несения дежурства в связи с приближающимся циклоном. Об этом проинформировала пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ухудшение метеоусловий синоптики прогнозируют в ночь на пятницу, 10 июля. Сложная погода с дождями, ливнями, грозами и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду сохранится в городе до 12 июля включительно.

Для ликвидации возможных подтоплений в низинных участках улично-дорожной сети заранее рассредоточили специализированную водооткачивающую технику. Бригады рабочих приступили к профилактической прочистке водоприёмных решёток, элементов дренажа, ливнестоков и смотровых колодцев.

Отдельное внимание уделяется обеспечению устойчивости конструкций к сильным порывам ветра. Специалисты проверяют состояние жилых и административных зданий, остановочных павильонов, торговых объектов и ограждений строительных площадок.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что электросетевым компаниям дано указание подготовить к оперативному запуску резервные источники питания. Жителей столицы призвали проявлять осмотрительность во время разгула стихии, отказаться от парковки машин вблизи деревьев и не прятаться под ними от дождя. Автомобилистам рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, исключив опасные манёвры на мокрой дороге.

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Ранее сообщалось, что госкорпорация Роскосмос опубликовала космический снимок циклона, который накрыл Москву. Кадр был сделан с высоты свыше 35 тысяч километров. Прохождение атмосферного вихря зафиксировали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

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Юлия Сафиулина
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