Все округа Херсонской области оказались обесточены

В Херсонской области наблюдается масштабное отключение света — затронуты все округа. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что энергетики уже занимаются проблемой и стараются всё починить как можно быстрее.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо в соцсетях.

Ранее стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников. В результате налёта погиб мирный житель Джанкоя. Тем временем экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, устраняя последствия атаки и оценивая причинённый ущерб.