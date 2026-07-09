На Украине солдат ВСУ ушёл в самоволку и напал с топором на сотрудников ВСП

Военнослужащий ВСУ ушёл в самоволку и напал с топором на сотрудников Военной службы правопорядка (ВСП) в Винницкой области. В результате инцидента два представителя службы были госпитализированы.

Как сообщили в ВСП, сотрудники группы розыска Винницкого зонального отдела проводили мероприятия по поиску военнослужащих, совершивших самовольное оставление части. На одной из улиц частного сектора они остановили военного для проверки документов.

Во время конфликта к мужчине присоединились ещё трое человек. По данным службы, они начали повреждать служебный автомобиль ВСП. После этого сотрудники вызвали подкрепление из группы быстрого реагирования. Однако военный, как утверждается, взял топор и нанёс удары двум сотрудникам группы розыска.

С помощью прибывшего подкрепления мужчину удалось задержать. Его передали сотрудникам полиции, а пострадавших военнослужащих ВСП доставили в больницу. По факту произошедшего продолжается досудебное расследование. Следствие решает вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

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