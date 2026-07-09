В пресс-центре ТАСС прошла презентация монографии «История Латвии», подготовленной группой российских историков. Книга направлена на борьбу с фальсификацией истории и даёт объективное изложение событий, опираясь на комплексный анализ большого массива данных.

Руководитель коллектива авторов Максим Григорьев отметил, что по объёму источников это издание не имеет аналогов, даже в советское время таких трудов не было. В книгу вошли материалы как из древней истории, так и события 2026 года.

«Для нас очень важно бороться с фальсификацией истории. И представлять для российской аудитории и для зарубежных аудиторий, в том числе жителей прибалтийских стран, в чем в действительности состоит история этих государств. К сожалению, мы видим сейчас как на государственном уровне искажается история, как представляется фальсифицированная история – все это преступление», — отметил Максим Григорьев.

Официальным рецензентом издания выступил академик РАН, руководитель секции истории отделения историко-филологических наук РАН Ефим Пивовар.

В книге детально проанализированы совместные исторические этапы России и Латвии, которые сегодня латвийские власти пытаются исказить или скрыть. Авторы демонстрируют эволюцию межгосударственных отношений — от добрососедства до насаждения русофобии на официальном уровне.

«На примере Латвии видно, как западные элиты десятилетиями формируют вокруг России пояс враждебных государств, создают очаги напряженности и ведут гибридную войну против нашей страны», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая по видеосвязи.

Научный директор РВИО Михаил Мягков, в свою очередь, напомнил, что в прибалтийских легионах СС служили 290 тысяч человек, тогда как на стороне Красной Армии воевали 150 тысяч.

В книге также зафиксированы факты о героизации нацистов, нарушении прав русскоязычных жителей и разрушении памятников. Ранее РВИО выпустило «Чёрную книгу» о прибалтийской русофобии, которую планируют перевести на английский и прибалтийские языки.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил Латвию о последствиях в случае возможных ударов по российской территории, заявив, что участие в таких атаках под прикрытием НАТО не останется без ответа. Дипломат сослался на данные Службы внешней разведки России, согласно которым Латвия, Литва и Эстония могли готовить запуск украинских беспилотников со своей территории, а на латвийских военных базах замечали украинских операторов БПЛА. Галузин подчеркнул, что Латвия ошибается, если рассчитывает на безнаказанность.