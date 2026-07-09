Премьер Нидерландов призвал Европу поддержать удары ВСУ вглубь России

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что европейские страны должны продолжать оказывать поддержку Украине для сохранения её возможностей наносить удары вглубь российской территории. Об этом глава правительства рассказал в интервью украинскому изданию Kyiv Independent.

«Очень важно, чтобы мы поддержали Украину, чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России», — заявил Йеттен.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил удары вглубь РФ, назвав это «полезной эскалацией». По его словам, это делается для того, чтобы Москва «увидела, насколько сложно защищать своё воздушное пространство».