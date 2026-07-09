Военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис считает, что европейские власти неверно оценивают развитие конфликта на Украине, продолжая говорить о перспективах Киева вопреки происходящему на линии боевого соприкосновения. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

«Они уверяют, что Украина побеждает, хотя события на фронте и в небе свидетельствуют об обратном — она терпит поражение, и дальше будет только хуже», — утверждает Меркурис.

Он назвал нынешний этап самым тяжёлым для Киева с начала специальной военной операции. Украина, по его мнению, продолжит терять позиции. Одновременно всё больше осложняется положение самих европейских государств. Германия практически не выходит из рецессии, а политический кризис становится всё заметнее.

Поддержка Киева остаётся одной из немногих тем, позволяющих европейским лидерам демонстрировать единство. Именно поэтому, считает Меркурис, в Брюсселе предпочитают сохранять прежнюю риторику, несмотря на развитие событий. Одним из признаков внутренних проблем аналитик назвал падение популярности канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ЕС занят подбором подходящей фигуры, которая могла бы взять на себя миссию переговорщика с Россией. Он выразил уверенность, что такая фигура будет найдена в самое ближайшее время. По мнению Пеллегрини, после этого появится реальная возможность попытаться усадить стороны за стол переговоров.