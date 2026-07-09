Google Gemini интегрируют в индийскую версию шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Компания Google внедрит чат-бот Gemini в новый сезон индийской телевикторины «Kaun Banega Crorepati?» («Кто хочет стать миллионером?»), которую ведёт актёр Амитабх Баччан. Проект реализуется совместно с Sony Pictures Networks India, сообщает Variety.

Искусственный интеллект станет частью системы шоу и будет сопровождать участников на разных этапах. Сервис задействуют при регистрации, подготовке к вопросам на общую эрудицию, а также непосредственно во время просмотра программы. Интеграция охватит телеканал Sony Entertainment Television и стриминговую платформу Sony LIV.

В Gemini уже доступны инструкции с разъяснением порядка подачи заявки и требований к будущим участникам. В дальнейшем Google планирует добавить интерактивные задания по различным темам, которые помогут пользователям расширить кругозор. Директор по контенту Sony Pictures Networks India Начикет Пантваидия отметил, что сотрудничество объединяет многолетнюю историю «Kaun Banega Crorepati?» с возможностями искусственного интеллекта Google Gemini, чтобы предложить зрителям новый формат взаимодействия с программой.

Директор по маркетингу Google India Каника Калра заявила, что компания рассчитывает сделать Gemini помощником в обучении для миллионов индийских семей. По её словам, сервис позволит в удобной форме изучать новые темы, пополнять знания и поддерживать интерес к обучению.

Индийская версия «Кто хочет стать миллионером?» впервые вышла в эфир в 2000 году. С 2010 года программу показывает Sony Entertainment Television, а её бессменным ведущим остаётся индийский актёр, кинопродюсер Амитабх Баччан.

Ранее психолог рассказал, что постоянное общение с искусственным интеллектом вместо живого контакта может ударить по психике и стать толчком к развитию скрытых расстройств. По его словам, главная проблема в том, что человек постепенно теряет навык нормального общения с людьми. Постоянный поток информации и длительное взаимодействие с ИИ способны подстегнуть такие состояния: от депрессии и неврозов до более тяжёлых нарушений.