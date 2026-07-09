Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 20:24

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский беспилотник на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число сбитых дронов достигло восьми.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он в телеграм-канале.

Силы ПВО уничтожили уже семь беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили уже семь беспилотников, летевших на Москву

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак дронов ВСУ один человек погиб, ещё четыре пострадали. Кроме того, повреждения зафиксированы в шести муниципальных округах. В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ по территории производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 г.р. В селе Темрюк Донецкого городского округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 года рождения. На трассе Донецк — Мариуполь возле Кременевки Володарского муниципального округа беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю — травмы получил мужчина 1990 года рождения. В Волновахе двое мужчин получили ранения при подрыве на взрывоопасном предмете во время хозяйственных работ.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar