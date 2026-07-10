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9 июля, 21:23

Правительство утвердило правила согласования назначения министров спорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Правительство России утвердило правила согласования назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов в области физической культуры и спорта. Документ опубликован на портале правовых актов.

Для назначения регионального министра спорта губернатор должен направить в Минспорт документы, включая рекомендательное письмо с обоснованием кандидатуры. Аналогичная процедура действует и при освобождении от должности.

Рассмотрение документов проводит министр спорта Михаил Дегтярев в течение 10 рабочих дней.

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Ранее Министерство спорта России утвердило новые правила по числу иностранных игроков в российском футболе, ужесточающие действующие нормы, которые позволяют заявлять до 13 легионеров и выпускать на поле до 8. Изменения приняты, чтобы стимулировать клубы перераспределять расходы в пользу детско-юношеского футбола и подготовки собственных талантливых воспитанников. Ожидается, что это поможет увеличить количество элитных игроков среди россиян.

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Виталий Приходько
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