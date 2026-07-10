Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 22:13

В Днепропетровской области Украины избили мэра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Вольногорске Днепропетровской области Украины избили мэра города. После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в Каменском районном управлении полиции.

По предварительным данным, конфликт, во время которого чиновник получил «телесные повреждения», произошёл в помещении городской администрации. Дело возбуждено по статье, касающейся умышленного причинения побоев либо лёгких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением служебных обязанностей.

Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло нападение, и проводят необходимые процессуальные действия.

На Украине мобилизовали отца прямо в больнице, пока он был с детьми
На Украине мобилизовали отца прямо в больнице, пока он был с детьми

А ранее сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня. Полиция и неизвестные в гражданском вели облаву на участников конфликта. Парней, которые накануне перевернули машину ТЦК во Львове во время массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК».

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar