В Днепропетровской области Украины избили мэра

В Вольногорске Днепропетровской области Украины избили мэра города. После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в Каменском районном управлении полиции.

По предварительным данным, конфликт, во время которого чиновник получил «телесные повреждения», произошёл в помещении городской администрации. Дело возбуждено по статье, касающейся умышленного причинения побоев либо лёгких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением служебных обязанностей.

Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло нападение, и проводят необходимые процессуальные действия.