Итоги саммита НАТО не дали Киеву тех гарантий, на которые он рассчитывал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, главарь киевского режима Владимир Зеленский не получил ни подтверждения перспективы вступления в альянс, ни обещаний о долгосрочной программе военной и финансовой поддержки.

Дипломат обратила внимание на содержание итоговой декларации встречи. В ней отсутствуют положения, которые могли бы указывать на возможное членство Украины в НАТО. Захарова также отметила, что союзники лишь объявили о сохранении обязательств по предоставлению Киеву 70 млрд евро в 2026 году.

«Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его «друзей» из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей», — говорится в комментарии Захаровой.

Ранее Life.ru писал, что МВФ задерживает перевод Украине очередного кредитного транша почти на 700 миллионов долларов. По графику программы помощи эти деньги должны были поступить Киеву ещё 1 июня. Директор по коммуникациям фонда Джули Козак заявила, что руководство намерено рассмотреть вопрос о выделении средств в ближайшие недели. Ровно такую же формулировку она уже использовала двумя неделями ранее.