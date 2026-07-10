Экс-футболиста сборной Франции Насри задержали по делу о наркоторговле

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри был задержан полицией по обвинению в отмывании денег, связанном с наркоторговлей. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, в четверг спортсмен провёл около десяти часов под стражей в парижской полиции. Его допросили в рамках судебного расследования по делу о ввозе наркотиков, преступном сговоре и отмывании денег.

Отмечается, что Насри замешан в отмывании средств, так как ранее был управляющим ночного клуба в Иври-сюр-Сен. Пока футболиста освободили без предъявления обвинений.

Насри 39 лет, он завершил карьеру в 2021 году. В составе «Манчестер Сити» он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок лиги и Суперкубок страны. Также выступал за «Арсенал», «Вест Хэм», «Севилью», «Марсель» и «Антальяспор». За сборную Франции провёл 41 матч и забил 5 голов.

Ранее нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элие Вахи был арестован французской полицией по подозрению в причастности к организации договорных матчей незадолго до старта чемпионата мира. Арест последовал 29 мая — сразу после того, как форвард блестяще провёл матч против «Сент-Этьена», оформил дубль и обеспечил «Ницце» сохранение прописки в Лиге 1. Следствие проверяет, умышленно ли 23-летний футболист получил жёлтую карточку в игре против «Метца» 17 мая, а источники подтверждают активное расследование.