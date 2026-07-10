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9 июля, 23:44

В ночь на 10 июля расчёты ПВО сбили ещё шесть БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё шесть украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число сбитых дронов с 9 на 10 июля достигло 14 штук.

«Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 8
Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 8

Ранее Life.ru писал, что 9 июля за 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 152 украинских дрона самолётного типа. По прицелом оказались несколько регионов: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тверская и Тульская области, а также Подмосковье, Крым и акватория Азовского моря.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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