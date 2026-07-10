Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3889 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3889 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Ранения получили 16 740 человек, 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 получили значительные повреждения. В ходе спасательных операций удалось спасти 6 462 человека, 28 836 прошли лечение в больницах. Помощь оказана 86 794 семьям.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксированы два толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После этого произошло более тысячи афтершоков.

Ранее специалисты Токийского университета выяснили, что мощные землетрясения могут происходить там, где по классической теории разломов Андерсона они маловероятны, поскольку нынешние модели не учитывают ориентацию тектонических напряжений. Изучив каталог землетрясений за 1976–2024 годы, учёные обнаружили, что разломы с пологим погружением часто имеют низкое b-значение, что указывает на высокий риск крупных толчков.