Дежурными средствами ПВО уничтожены ещё четыре беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону столицы. В местах падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале

За минувшую неделю при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 270 мирных жителей России, 38 из них погибли, включая одного ребёнка. Нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений. На самом же деле это попытка переложить ответственность за преступления на Запад. Ведь любая помощь Украине фактически делает её спонсоров соучастниками терроризма.