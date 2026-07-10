Корабль USS Boxer вышел из строя в начале операции против Ирана

Американский десантный корабль USS Boxer не смог выполнить поставленную задачу в ходе операции против Ирана из-за технической неисправности. Поломка произошла во время перехода корабля на Ближний Восток, куда его направили для усиления американской группировки, сообщает Newsmax.

По данным трёх представителей американских властей, причиной остановки стала неисправность главного циркуляционного насоса. Этот узел обеспечивает охлаждение двигателя, а его выход из строя потребовал замены оборудования и проведения ремонта. USS Boxer отправился в поход с западного побережья США раньше первоначального графика. На борту корабля находилась 11-я экспедиционная группа морской пехоты.

Однако кораблю пришлось изменить маршрут и остановиться на базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Вместо продолжения движения в сторону Аравийского моря он ожидал необходимые детали для восстановления работоспособности.

«Корабль USS «Boxer» был временно выведен из строя в критический период, когда требовалось обеспечить контроль над морским проливом», — сказал чиновник.

Другой представитель властей сообщил, что раннее размещение морских пехотинцев на USS Boxer должно было дать руководству США дополнительные возможности для реагирования на развитие событий. По его словам, из-за технической неисправности часть этих возможностей оказалась недоступной на определённое время.

А ранее на атомной подводной лодке USS Nebraska класса Ohio 64 американских военнослужащих отравились выхлопными газами от резервного генератора. ЧП случилось во время работ у причала на базе Китсап-Бангор в штате Вашингтон. Экипаж запустил дизельную установку, и находившиеся поблизости люди начали жаловаться на недомогание. У пострадавших зафиксировали кашель, головную боль, головокружение, тошноту и слабость.