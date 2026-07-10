Землетрясения магнитудой 4,7 и 4,2 произошли у Курильских островов

Два землетрясения произошли в Тихом океане у Курильских островов в пятницу, 10 июля. Подземные толчки ощущались на островах Шикотан и Парамушир. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Первое землетрясение зарегистрировали ночью в районе южных Курил. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в 101 километре к востоку от села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг располагался на глубине 20 километров.

Специалисты зафиксировали ещё один подземный толчок — в районе северной части Курильской гряды. Его магнитуда достигла 4,2. Эпицентр располагался в 81 километре восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 59 километров.

А ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в Чехии. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.