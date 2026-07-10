Восьми мужчинам предъявили обвинения в подготовке теракта на UFC у Белого дома

Федеральные власти США предъявили обвинения восьми мужчинам, которых подозревают в подготовке нападения во время турнира UFC Freedom 250, состоявшегося у Белого дома 14 июня. Об этом сообщает Минюст США.

«В общей сложности восьми обвиняемым в настоящее время предъявлены федеральные обвинения в связи с предполагаемым заговором с целью совершения нападения, направленного на убийство государственных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC Freedom 250. Всем восьми мужчинам были предъявлены обвинения одновременно в рамках обвинительного акта, состоящего из двух пунктов, вынесенного сегодня в Колумбусе», — говорится в заявлении.

Обвинительное заключение вынесло федеральное большое жюри в Коламбусе. В документе говорится о двух преступных сговорах: один связан с попыткой предоставить ресурсы террористам, второй — с подготовкой убийств на территории, находящейся под федеральной юрисдикцией, включая покушение на федерального чиновника.

По версии обвинения, подготовка велась с мая 2026 года. Подозреваемые, как утверждают следователи, собирали оружие, боеприпасы, бронезащиту, взрывные устройства, беспилотники, медицинские принадлежности и средства связи. Также они проходили подготовку по стрельбе и тактическим действиям. Участники группы поддерживали связь через онлайн-платформы и мессенджеры.

В материалах дела утверждается, что подозреваемые создали систему разделения участников по степени готовности к действиям. Представители первой категории, согласно версии следствия, должны были быть готовы к наиболее рискованному участию в операции, включая нарушение закона и возможное сокрытие после нападения.

Среди предполагаемых целей, указанных в обвинении, фигурируют президент США, вице-президент, другие федеральные чиновники, премьер-министр Израиля, Илон Маск и другие лица. При этом обвинение не означает доказанную вину: все фигуранты дела сохраняют статус невиновных до решения суда. За сговор с целью финансирования террористов американское законодательство предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. По обвинению в подготовке убийства возможное наказание может достигать пожизненного заключения.

Напомним, Министерство юстиции США квалифицировало разоблаченный заговор, направленный против турнира UFC, проходившего в Белом доме, как покушение на американского президента Дональда Трампа. Согласно судебным документам, ведомство изначально предъявило обвинения пяти лицам в подготовке убийства американского лидера.