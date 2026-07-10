Захарова сообщила, что саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Зеленского

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, состоявшийся 7–8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам дипломата, экс-комик не представил собравшимся никаких новых идей, озвучив набор «хотелок».

«Состоявшийся 7-8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для Зеленского. Его не позвали на пленарное заседание, дав лишь возможность кратко выступить на «форуме оборонных индустрий» альянса. Ничего нового собравшимся он и не поведал. Вновь озвучил свой традиционный набор «хотелок», выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические «компетенции» ВСУ. Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало», — отмечается в комментарии Захаровой об украинском кризисе.

Утешительным призом для украинской стороны стало заключение нескольких двусторонних соглашений в рамках «дроновых сделок». Ещё более скоротечной оказалась пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте — Зеленскому дали слово лишь на четыре минуты, без ответов на вопросы журналистов.

Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля 2026: итоги, решение по Украине, позиция Трампа, реакция России. Что значат принятые решения и чего ждать дальше — в материале Life.ru.