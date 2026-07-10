В Калмыкии при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 10 человек

В Яшкульском районе Калмыкии при столкновении пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем пострадали 10 человек, включая двух детей. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Калмыкия.

«В 01:30 в Яшкульском районе на 208-м км а/д ФАД Р-216 произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали 10 человек (из них 2 детей). К месту ДТП выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и учитывать дорожные условия.

Ранее в Княжпогостском районе Республики Коми произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, ещё пять получили травмы. Столкнулись автомобили «Лада» и «Ситроен». Водитель «Ситроен», мужчина 1992 года рождения, скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали.