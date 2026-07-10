Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

На Камчатке продолжается активное извержение вулкана Шивелуч. Произошёл мощный пепловый выброс, в результате которого столб поднялся примерно на 12 км над уровнем моря. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, выброс зафиксировали в 09:47 по местному времени (00:47 мск).

Пепловой шлейф распространился примерно на 30 км в востоко-северо-восточном направлении от вулкана. В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения сообщили, что сохраняющаяся активность Шивелуча может привести к новым выбросам пепла на значительную высоту. По прогнозам специалистов, пепловое облако может подойти к району Петропавловска-Камчатского и Елизово к часу дня. При этом ожидается лишь слабый пеплопад.

8 июля вулкан Шивелуч также выбросил мощный столб пепла. Шлейф поднялся на 7000 метров над уровнем моря. Шивелуч находится в фазе взрыво-экструзивного извержения. На лавовом куполе продолжается рост нового блока лавы, а вулкан сохраняет повышенную парогазовую активность. В начале июля на нём фиксировались несколько крупных событий с выбросами пепла до 12 км.