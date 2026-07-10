В базу «Миротворца»* внесли подозреваемых в убийстве киллерши из Монако

Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец»* внесли в базу данных бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича и офицера Главного управления разведки МО Украины Владислава Реута. Они подозреваются в убийстве Анастасии Березовской, предполагаемой исполнительницы покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева.

На сайте оба фигурируют с пометкой «организатор и исполнитель заказных убийств».

«Миротворец»* — украинский экстремистский сайт, созданный в 2014 году. Он известен тем, что нелегально собирает и публикует личные данные людей. В базу ресурса попадают журналисты, политики, артисты и другие публичные лица, которые посещали Крым или Донбасс, а также те, кто по иным причинам вызвал негативную оценку авторов. Публикация таких данных неоднократно приводила к угрозам, травле и даже нападениям на людей.

Ранее главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Создатели сайта обвиняют польского чиновника в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в том числе в якобы подстрекательстве к неприязни поляков к украинцам.

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