Группировка войск «Запад» Вооружённых сил Российской Федерации за сутки уничтожила 108 тяжёлых квадрокоптеров и 112 беспилотников Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, ПВО сбили четыре управляемых авиационных боеприпаса и девять барражирующих боеприпасов. Кроме того, военные заявили о поражении объектов, связанных с обеспечением работы беспилотной авиации. В частности, были уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, шесть полевых складов с боеприпасами и станция спутниковой связи Starlink.

Ранее глава пресс-центра группировки «Восток» сообщил, что за сутки в зоне ответственности группировки Вооружённые силы Украины потеряли пять станций Starlink и 35 беспилотников самолётного типа. Кроме того, были уничтожены 28 пунктов управления беспилотной авиацией.