Спецслужбы Балтии сочли угрозой доклад РФ, основанный на открытых источниках

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что спецслужбы Латвии, Литвы и Эстонии расценили совместный доклад России и Белоруссии о ситуации с правами человека как попытку дестабилизировать обстановку в этих странах. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, в основу документа легли исключительно открытые данные — публикации международных правозащитных организаций.

«Прибалтийские службы безопасности так внимательно, профессионально проштудировали соответствующие разделы, проанализировали, сделали раскладку по тематическим блокам — просто хотелось бы перед ними снять шляпу: они действительно изучили досконально то, что мы написали», — с иронией оценил подход местных спецслужб Лукьянцев.

Он подчеркнул, что доклад не содержит новой информации, а базируется на выводах международных правозащитных институтов и публикациях в СМИ. Реальная угроза, по его мнению, исходит не от доклада, а от нарушений, которые допускают сами прибалтийские государства.

Ранее в МИД России заявили, что страны Прибалтики готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Об этом сказал Григорий Лукьянцев на презентации доклада России и Белоруссии по правам человека. По его словам, власти прибалтийских государств якобы хотят таким образом окончательно решить «русский вопрос».