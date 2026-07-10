Самка дальневосточного леопарда в Приморье стала прабабушкой

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае учёные впервые зафиксировали самку дальневосточного леопарда, ставшую прабабушкой. Такой статус удалось подтвердить после составления генеалогического древа хищников, сообщили в пресс-службе нацпарка.







«Самкой леопарда с первым известным науке правнуком стала Leo 23F по имени Грация — главная восстановительница популяции дальневосточных леопардов нацпарка «Земля леопарда». Мать-героиня подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков, стабильно принося потомство раз в два года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным», — говорится в заявлении.

За годы наблюдений Грация стала матерью десяти леопардов из пяти выводков. Она приносила потомство примерно раз в два года, а её линия считается одной из самых результативных среди изученных в дикой природе дальневосточных леопардов. Потомки самки расселились по разным территориям. Семь взрослых детёнышей Грации остались в пределах национального парка, ещё один перебрался в Китай, где участвует в восстановлении местной популяции редкого хищника.

Наблюдения стали возможны благодаря крупнейшей в России системе фотомониторинга за дикими животными. С 2013 года специалисты «Земли леопарда» собирают данные с более чем 500 камер, установленных в лесах. Аппаратура позволяет фиксировать жизнь леопардов с первых месяцев после рождения и отслеживать дальнейшее расселение молодых особей.

Дальневосточный леопард относится к самым редким крупным кошкам мира. В XX веке его численность значительно сократилась из-за охоты и сокращения пригодных для обитания территорий. Сейчас восстановлением и охраной подвида занимается национальный парк «Земля леопарда», где насчитывается более 120 животных.

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