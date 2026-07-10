В район Дружковки в ДНР Вооружённые силы Украины (ВСУ) стянули крупную группировку войск, в состав которой входят десятки подразделений, включая террористов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

«У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и «Батальон имени шейха Мансура»*, центр спецназначения «Омега», — заявил источник.

Бойцы «Батальона имени шейха Мансура»* участвуют в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ с начала конфликта. Представители этого формирования проходили подготовку в лагерях террористической организации «Исламское государство»*.

А ранее в Запорожской области был ликвидирован командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майор Виктор Томашевский. Подразделение участвовало во вторжении ВСУ в Курскую область. 411-я бригада также была задействована в действиях в приграничных районах России. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не приводилось.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.