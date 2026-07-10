Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 04:30

ВСУ стянули к Дружковке «Батальон шейха Мансура»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В район Дружковки в ДНР Вооружённые силы Украины (ВСУ) стянули крупную группировку войск, в состав которой входят десятки подразделений, включая террористов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

«У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и «Батальон имени шейха Мансура»*, центр спецназначения «Омега», — заявил источник.

Бойцы «Батальона имени шейха Мансура»* участвуют в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ с начала конфликта. Представители этого формирования проходили подготовку в лагерях террористической организации «Исламское государство»*.

Украина не сможет выпускать ракеты Patriot у себя в течение пяти лет
Украина не сможет выпускать ракеты Patriot у себя в течение пяти лет

А ранее в Запорожской области был ликвидирован командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майор Виктор Томашевский. Подразделение участвовало во вторжении ВСУ в Курскую область. 411-я бригада также была задействована в действиях в приграничных районах России. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не приводилось.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar