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Регион
10 июля, 05:06

За ночь расчёты ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Калужской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

За ночь расчёты противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над девятью муниципалитетами, Куйбышевским районом и окраиной Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района и на окраине Калуги», — говорится в сообщении.

Согласно губернатору, пострадавших и разрушений нет. На местах работают экстренные службы.

Системы ПВО с 9 на 10 июля сбили 22 БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Системы ПВО с 9 на 10 июля сбили 22 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

А ранее в российском Минобороны отчитались о перехвате 376 беспилотников над 13 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Системы ПВО также сработали в Московском регионе, Краснодарском крае и в Республике Крым.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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