За ночь расчёты ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Калужской областью

За ночь расчёты противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над девятью муниципалитетами, Куйбышевским районом и окраиной Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района и на окраине Калуги», — говорится в сообщении.

Согласно губернатору, пострадавших и разрушений нет. На местах работают экстренные службы.

А ранее в российском Минобороны отчитались о перехвате 376 беспилотников над 13 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Системы ПВО также сработали в Московском регионе, Краснодарском крае и в Республике Крым.