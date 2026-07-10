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Регион
10 июля, 05:11

Предварительной причиной смерти двух девочек в Тыве стало утопление

Обложка © VK / СУ СК России по Республике Тыва

Обложка © VK / СУ СК России по Республике Тыва

Следователи назвали предварительную причину гибели двух девочек, исчезнувших в Тыве в начале июля. По предварительным данным, обе утонули. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Две школьницы пропали 1 июля в Кызыле. Их поиски продолжались больше недели. 9 июля тела несовершеннолетних обнаружили в разных населённых пунктах республики неподалёку от Енисея.

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых подтверждено отсутствие на телах девочек признаков насильственной смерти, предварительно причиной смерти обоих явилось утопление», — говорится в сообщении.

Опубликовано первое фото с места обнаружения тел погибших девочек в Тыве
Опубликовано первое фото с места обнаружения тел погибших девочек в Тыве

Ранее стало известно, что родители двух школьниц, исчезнувших в Туве 1 июля, опознали найденные тела своих дочерей. Следователи провели процедуру опознания сразу после обнаружения погибших.

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Милена Скрипальщикова
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