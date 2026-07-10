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Регион
10 июля, 05:09

Зарубежные SIM-карты перестали гарантировать доступ к запрещённым сервисам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Граждане, использующие SIM-карты зарубежных телеком-операторов, столкнулись с ограничениями: владельцы таких карт пожаловались на невозможность получить доступ к ресурсам, заблокированным на территории Российской Федерации. О ситуации сообщила газета «Известия».

В Министерстве цифрового развития подтвердили, что к трафику иностранных абонентов, работающих в сетях российских операторов связи, применяется единый режим фильтрации. Ведомство уточнило, что речь идёт не о полном отключении доступа к глобальной сети, а исключительно о блокировке ресурсов, нарушающих законодательство РФ.

При этом доступ к сервисам, которые самостоятельно ограничили свою деятельность в нашей стране — например, к Netflix или ряду зарубежных нейросетей, — у владельцев таких карт сохраняется.

Эксперты отмечают, что проблема начала проявляться около полутора недель назад. Согласно данным Mobile Research Group, на руках у российских граждан сейчас находится около 2 млн иностранных карт, однако активно для интернет-сёрфинга применяются лишь 500 тыс. из них.

Специалисты подчёркивают, что такой метод обхода блокировок никогда не был массовым из-за высокой стоимости.

«Большинство пользователей не готовы платить за такую услугу около €30 в месяц», — пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Кроме того, эксперт добавил, что при возникновении технических неполадок оперативно решить вопрос с иностранным провайдером практически невозможно.

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До этого в России с 7 июля вступил в силу закон, запрещающий владельцам сайтов и приложений использовать иностранные системы авторизации для пользователей. За нарушение новых требований компаниям грозят штрафы до 700 тысяч рублей.

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Оксана Попова
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