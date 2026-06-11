После Roblox — остальные: Песков обозначил путь к возвращению зарубежных платформ

Зарубежные онлайн-сервисы могут восстановить деятельность в России. Такое заявление сделал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, для возобновления работы необходимо выполнение требований российского законодательства. Это единственный путь для легального присутствия на рынке.

В качестве наглядного примера чиновник привел ситуацию с платформой Roblox. Ранее Минцифры подтвердило, что разработчики игры полностью адаптировали систему под отечественные нормы безопасности, после чего доступ к ней был восстановлен.

Журналисты поинтересовались, применимо ли подобное правило к другим заблокированным или ограниченным ресурсам, включая YouTube и сервисы Meta*.

«История с Roblox чётко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — пояснил Песков.

Таким образом, ключевым фактором для возвращения остается готовность иностранных корпораций подчиняться правилам РФ. Решения по каждой конкретной площадке будут приниматься исходя из их соответствия установленным стандартам.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в конце 2025 года. Тогда причиной называли систематическое распространение запрещённого и опасного контента, а также недостаточную работу внутренней модерации, несмотря на неоднократные требования устранить нарушения.

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