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10 июля, 05:31

Жизнь на 15 лет дольше: Голикова раскрыла простой, но комплексный рецепт

Голикова: Здоровое долголетие требует комплексного подхода, а не одной привычки

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Продлить жизнь на 10–15 лет может не одна полезная привычка, а целый комплекс факторов. Об этом заявила РИА «Новости» вице-премьер России Татьяна Голикова. Заявление прозвучало на II форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который проходит 9–10 июля в московском Центре международной торговли.

По её словам, основой здорового долголетия остаётся образ жизни. В него входят правильное питание, регулярная профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье.

«Тут нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда всё входит — и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами», — сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что важную роль играет и культурная жизнь. По её мнению, посещение театров, концертов и других мероприятий также положительно влияет на качество жизни, хотя многие считают, что на это не хватает времени.

Голикова отметила, что именно поэтому почти два года ведётся совместная работа с народным артистом России Владимиром Машковым в рамках проектов, посвящённых здоровому долголетию.

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Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что здоровое долголетие базируется на передовых исследованиях российских учёных, включая институты медико-биологического профиля, среди которых он выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней и РНЦ хирургии с новым центром по медицине здорового долголетия.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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