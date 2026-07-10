Вспомнил, когда запахло деньгами: Суд на Урале отказал «отцу-алиментщику» в выплатах за погибшего сына

В Екатеринбурге суд отказал отцу погибшего участника СВО в праве на получение предусмотренных выплат. Иск подала мать военнослужащего, заявив, что мужчина долгие годы не участвовал в жизни ребёнка.

По данным суда, родители не состояли в браке. Женщина указала, что отец с рождения не занимался воспитанием сына, не интересовался его жизнью, не поддерживал общение и не участвовал в его обучении.

Ответчик заявил, что всё же встречался с ребёнком, однако признал, что такие встречи происходили не чаще двух раз в год после того, как мальчику исполнилось 8–9 лет. Подтвердить своё участие в воспитании документально он не смог.

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что мужчина перестал выплачивать алименты ещё в декабре 1995 года. Опровергнуть эти сведения он также не сумел.

Отец настаивал, что имеет право на выплаты, поскольку его никогда не лишали родительских прав. Однако суд указал, что такая мера поддержки распространяется на родителей, которые принимали участие в воспитании погибшего.

В итоге требования матери были удовлетворены, а мужчине отказали в получении выплат. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Краснодарском крае суд также лишил отца права на выплаты за погибшего на СВО сына, так как мать доказала, что он десятилетиями не участвовал в жизни ребёнка и большую часть времени провёл в колонии.