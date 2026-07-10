Африканский корпус ликвидировал одного из ключевых командиров, причастных к засаде на ЧВК «Вагнер» под Тинзауатеном в 2024 году. В той трагедии погибли несколько десятков бойцов, включая Никиту Федянина, автора канала Grey Zone. Об этом узнал телеграм-канал Mash.

В ходе недавних столкновений в Мали союзные силы отразили массированный штурм, нанеся противнику значительный урон. По предварительным сведениям, потери нападавших составили до 1000 человек. Согласно перехватам переговоров, среди уничтоженных оказался заместитель главаря FLA Мбарек Аг Акли.

Сейчас военнослужащие занимаются поиском тела боевика для окончательной идентификации. Известно, что вражеские формирования действовали при поддержке украинских инструкторов и операторов дронов.

Сражение началось с обстрелов из миномётов и массовых атак FPV-беспилотников. Российские подразделения не стали сразу раскрывать позиции, позволив неприятелю приблизиться. Это позволило точечно уничтожить часть расчётов и остановить начальную фазу наступления.

Решающую роль сыграла авиация: её удары обеспечили порядка 80% всех потерь противника. Попытка прорыва на третьи сутки была пресечена огнем, после чего в бой вступила бронетехника для окончательной зачистки территории.

Сейчас активные столкновения сместились в районы Анефиса, Севаре и Агуэлока. Авиаразведка подтверждает, что окрестности Анефиса практически зачищены. В планы командования входит восстановление контроля над городами Кидаль и Тессалит по окончании сезона дождей.

В июле 2024 года в Мали произошла масштабная совместная операция правительственных войск (FAM) и бойцов ЧВК «Вагнер» против террористических группировок. Бои длились шесть дней — с 22 по 27 июля — в районе населённого пункта Тинзауатен на северо-востоке страны, у границы с Алжиром. Силы сепаратистов насчитывали до тысячи человек. В первый день боя штурмовой отряд под командованием Сергея Шевченко (позывной Пруд) уничтожил значительную часть исламистов, однако начавшийся самум позволил радикалам перегруппироваться и нарастить численность. В ходе этого ожесточенного сражения погиб командир отряда Сергей Шевченко, а также другие военнослужащие армии Мали и бойцы ЧВК. Среди погибших был Никита Федянин — военный корреспондент, автор Telegram-канала GREY ZONE, известный под позывными Белый и Пятисотый.

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов публично намекнул, что именно Киев передал сепаратистам необходимую информацию для устройства засады.