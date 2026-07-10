Мосгорсуд отказался признать украинку Коваленко дочерью экс-командира «Вагнера»

Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции по делу о наследстве экс-командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Украинке Анне Коваленко, которая называла себя его внебрачной дочерью, не удалось добиться признания родства. Об этом стало известно Mash.

32-летняя Коваленко заявляла, что появилась на свет в результате отношений Уткина с жительницей Кировоградской области в начале 1990-х годов. После гибели Уткина в авиакатастрофе в 2023 году она обратилась в суд, чтобы установить отцовство и получить право на наследство. В качестве подтверждения своих требований женщина представила фотографии, переписку, свидетельские показания и нотариальные заявления родственников.

Судебная коллегия пришла к выводу, что этих материалов недостаточно для признания Коваленко наследницей. В решении указано, что при жизни Уткин официально не подтверждал факт отцовства, а доказательств его участия в воспитании и содержании дочери представлено не было. Дополнительным аргументом со стороны Коваленко были действия матери Уткина. Женщина называла Анну своей внучкой и пыталась передать ей собственную долю наследства.

Но это не помогло. Согласно позиции суда, передача наследственной доли возможна только в пользу человека, который уже имеет статус наследника по закону или завещанию. В результате Мосгорсуд подтвердил решение первой инстанции, и Анна Коваленко не получила права претендовать на наследство Дмитрия Уткина.

Ранее сообщалось, что силы Африканского корпуса ликвидировали одного из командиров, которого связывают с нападением на бойцов ЧВК «Вагнер» в районе Тинзауатена в 2024 году. Тогда в результате засады погибли несколько десятков военнослужащих, среди них — автор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин.