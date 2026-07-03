Стало известно о тяжёлой болезни Пригожина перед мятежом
«Царьград»: Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин был серьёзно болен перед мятежом
Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / ZUMA
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин незадолго до мятежа столкнулся с тяжёлым недугом. О диагнозе предпринимателя рассказал источник «Царьграда».
По словам собеседника издания, болезнь была выявлена непосредственно перед началом печальных событий. Именно этим он объясняет ту спешку и резкость, с которой владелец частной военной компании действовал во время марша на Москву. Тяжёлое состояние могло подталкивать его к максимально быстрым и решительным шагам.
При этом источник утверждает, что в планы Пригожина не входил открытый конфликт с Кремлём. Его целью была перестройка армейской системы по лекалам «Вагнера» — с отказом от бюрократической волокиты и формализма, которые, по его мнению, мешали эффективному ведению боевых действий. Таким образом, считает собеседник телеканала, мятеж был скорее отчаянной попыткой ускорить назревшие реформы, чем попыткой захвата власти.
Ранее Life.ru рассказывал, что один из предводителей Русской весны Павел Губарев не верит в смерть Евгения Пригожина. Говоря о крушении Embraer-135 в 2023 году, он с улыбкой заметил, что все живы, сославшись на закрытый формат прощания. К слову, на встрече в честь 12-летия ЧВК бывшие бойцы «Вагнера» заявили: основатель и его дело «живут». На мероприятии присутствовали несколько десятков человек.
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