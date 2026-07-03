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3 июля, 13:21

Стало известно о тяжёлой болезни Пригожина перед мятежом

«Царьград»: Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин был серьёзно болен перед мятежом

Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / ZUMA

Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / ZUMA

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин незадолго до мятежа столкнулся с тяжёлым недугом. О диагнозе предпринимателя рассказал источник «Царьграда».

По словам собеседника издания, болезнь была выявлена непосредственно перед началом печальных событий. Именно этим он объясняет ту спешку и резкость, с которой владелец частной военной компании действовал во время марша на Москву. Тяжёлое состояние могло подталкивать его к максимально быстрым и решительным шагам.

При этом источник утверждает, что в планы Пригожина не входил открытый конфликт с Кремлём. Его целью была перестройка армейской системы по лекалам «Вагнера» — с отказом от бюрократической волокиты и формализма, которые, по его мнению, мешали эффективному ведению боевых действий. Таким образом, считает собеседник телеканала, мятеж был скорее отчаянной попыткой ускорить назревшие реформы, чем попыткой захвата власти.

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Ранее Life.ru рассказывал, что один из предводителей Русской весны Павел Губарев не верит в смерть Евгения Пригожина. Говоря о крушении Embraer-135 в 2023 году, он с улыбкой заметил, что все живы, сославшись на закрытый формат прощания. К слову, на встрече в честь 12-летия ЧВК бывшие бойцы «Вагнера» заявили: основатель и его дело «живут». На мероприятии присутствовали несколько десятков человек.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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