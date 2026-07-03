Стало известно о тяжёлой болезни Пригожина перед мятежом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин незадолго до мятежа столкнулся с тяжёлым недугом. О диагнозе предпринимателя рассказал источник «Царьграда».

По словам собеседника издания, болезнь была выявлена непосредственно перед началом печальных событий. Именно этим он объясняет ту спешку и резкость, с которой владелец частной военной компании действовал во время марша на Москву. Тяжёлое состояние могло подталкивать его к максимально быстрым и решительным шагам.

При этом источник утверждает, что в планы Пригожина не входил открытый конфликт с Кремлём. Его целью была перестройка армейской системы по лекалам «Вагнера» — с отказом от бюрократической волокиты и формализма, которые, по его мнению, мешали эффективному ведению боевых действий. Таким образом, считает собеседник телеканала, мятеж был скорее отчаянной попыткой ускорить назревшие реформы, чем попыткой захвата власти.