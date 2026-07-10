Липовые штампы для безбедной жизни: На Сахалине раскрыли конвейер фиктивной миграции

На Сахалине задержали группу злоумышленников, которая помогала мигрантам незаконно оставаться в России, изготавливая поддельные документы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, в группу входили пятеро человек. Четверо из них живут в Сахалинской области — это уроженцы одной из стран Центральной Азии. Пятый — гражданин России из Москвы, его задержали в столице.

Против всех участников возбудили уголовное дело о незаконной миграции по предварительному сговору. Как отметили в управлении, задержанных отправили под стражу.

Следствие выяснило, что за деньги эти люди подделывали документы о пересечении государственной границы. С такими бумагами приезжие из стран СНГ могли беспрепятственно находиться в России и продлевать срок своего пребывания.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий вскрыты схемы распределения ролей и связи злоумышленников. Преступная деятельность задержанных носила массовый характер», — отметила пресс-служба.

Удар по каналу нелегальной миграции нанесли сотрудники регионального управления ФСБ по Сахалинской области совместно с коллегами из столичного главка, отвечающего за Москву и Подмосковье. В ходе спецоперации была пресечена деятельность преступной схемы, действовавшей на два федеральных округа.

Ранее Госдума приняла закон, который обязывает мигрантов содержать себя и своих близких на уровне не ниже прожиточного минимума. Кроме того, вводятся жёсткие сроки для выезда: если приезжий не продлит патент, он вместе с детьми должен покинуть страну в течение 15 дней.